Defesa Civil e Inmet emitem alerta de chuvas intensas com risco de alagamentos e descargas elétricas

A Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alerta de perigo para chuvas intensas em todo estado de Mato Grosso. O aviso inicia nesta sexta-feira (14) e segue até sábado (15).

Conforme o Inmet, existe possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta laranja é válido praticamente para todo Estado.

Com relação a Cuiabá, os termômetros ficam entre 26ºC e 36ºC nos dois dias. A previsão do tempo estima um dia com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O informe da Defesa Civil foi feito através do serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. O serviço é gratuito e, para ser informado sobre situações de riscos de desastres naturais, basta enviar uma mensagem de texto via SMS com o CEP de interesse para o número 40199.

