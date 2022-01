Cuiabá e Chapada devem ter semana de muita chuva e calor

Do: MidiaNews

O Inmet alertou sobre a possibilidade de temporal; regiões afetadas estão no Sul do Estado

Os moradores de Cuiabá e Chapada dos Guimarães podem se preparar para enfrentar uma semana com muita chuva e calor, com a Capital podendo chegar a máxima de 37°C na sexta-feira (14).

A previsão é do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Devido à promessa de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para os municípios da região Sul de Mato Grosso, notificando sobre o risco de temporal nas cidades.

Além de Cuiabá e Chapada, também estão sob alerta os municípios de Várzea Grande, Cáceres, Jaciara, Rondonópolis, Poconé, Alto Garças, entre outros.

Clima na Capital

Cuiabá já começou a segunda-feira (10) debaixo de uma forte chuva nas primeiras horas da manhã. Já nesta terça-feira (11), as precipitações prometem continuar na Capital, com 90% de chance de chuva de manhã e a tarde. Neste dia, os termômetros devem registrar mínima de 22°C e máxima de 31°C.

A probabilidade de chuva cai para 60% na quarta-feira (12) e, segundo a previsão, a mínima será de 24°C e a máxima não deve passar de 30°C.

A quinta-feira (13) também será chuvosa em Cuiabá. Já as temperaturas não devem se alterar muito, sendo a mínima de 23°C e a máxima de 30°C, como no dia anterior.

A chuva deve dar uma trégua na sexta-feira, quando a previsão indica apenas 5% de chance de chuva. O calor promete predominar, com máxima de 37°C e mínima de 22°C.

Clima em Chapada

A chuva não deve dar trégua em Chapada nesta terça, com 90% de probabilidade de precipitação durante todo o dia. Nos dois dias a previsão indica máxima de 28°C e mínima de 19°C.

Na quarta-feira a chuva deve parar e os termômetros registram mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Já na quinta-feira há 80% de chance de precipitação na cidade, enquanto a temperatura permanece a mesma do dia anterior.

Na sexta-feira a chance de chuva sobe para 90% e o clima quente volta a predominar, com máxima de 34°C e mínima de 18°C.