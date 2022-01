Corpo de piloto que morreu durante queda de avião agrícola é sepultado em MT

Nas redes sociais, amigos e familiares do piloto lamentaram a morte.

Mato Grosso é o segundo estado com o maior número de acidentes aéreos no país em 2021. Segundo os dados do Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), foram 20 acidentes só neste ano no estado, que está atrás apenas de São Paulo, com 27 acidentes.

O painel aponta que Mato Grosso também tem o segundo maior índice do país em relação aos acidentes nos últimos 10 anos. De 2011 a 2021, foram 171 acidentes aéreos registrados no estado, que, mais uma vez, fica atrás apenas de São Paulo, com 389 acidentes.

O estado também está entre os cinco com mais incidentes graves com aviões, ocupando a terceira colocação no ranking nacional, estando atrás de Goiás (11) e São Paulo (10). Em 2021, quatro dos 20 acidentes foram classificados como fatais, com a morte de todos os passageiros a bordo.

Do total de acidentes aéreos de 2021, a maioria foi de aviões particulares (13). Em seguida, estão os aviões agrícolas (4), avião regular (1), experimental (1) e táxi aéreo (1).