Corpo de homem executado com tiro na cabeça é encontrado ao lado de rodovia; mãos e pés amarrados

Do: Olhar Direto

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na última segunda-feira (10), no bairro Capão Grande, em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá). A vítima já estava em estado de decomposição e tinha os pés e mãos amarrados. A suspeita é de que a execução possa ter acontecido em mais um ‘julgamento do Tribunal do Crime’.

A Polícia Civil confirmou a ocorrência, tendo sido acionada por volta das 11h30. A Polícia Militar foi acionada primeiro, depois que o corpo da vítima foi visto por populares na região da MT-351. Quando a equipe chegou ao local, confirmou o encontro do cadáver.

A vítima não portava documentos e as características da cena do crime apontam para uma possível execução do Comando Vermelho. O homem tinha perfurações de arma de fogo na cabeça.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada e apura o crime.