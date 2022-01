COMUNICADO DE DESABASTECIMENTO EM CAMPO VERDE

A Águas de Campo Verde informa que, devido a uma manutenção emergencial de reparo da rede de distribuição de água na Rua Tesouro, no bairro Belvedere, o abastecimento poderá ser prejudicado nesta sexta-feira (21.01), nas regiões do Vale do Sol, Belvedere, Greenville I, II e III, Chácara Cazarin e Chácara das Uvas.

A previsão é que o fornecimento de água seja gradativamente normalizado após a conclusão dos reparos, às 16h.

A concessionária pede a compreensão da população pelo transtorno causado e orienta que a água dos reservatórios internos e caixas d’água seja utilizada apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a Águas de Campo Verde está à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo e celular), via WhatsApp pelo número (66) 99724-2963 ou pelo Águas App.