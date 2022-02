Comprovante de vacinação, uso de máscara e mais: 7 perguntas e respostas sobre a volta às aulas na pandemia em 2022

O ano letivo de 2022 deve começar em redes estaduais de pelo menos 11 estados e redes municipais de 11 capitais na primeira semana de fevereiro. Com volta iminente das aulas presenciais, os pais e responsáveis precisam estar atentos aos cuidados e protocolos contra a Covid-19, especialmente com a variante ômicron, que é “uma variante nova com uma capacidade de contaminação seis vezes maior que as outras, como a Delta”, de acordo com o médico sanitarista Gonzalo Vecina.