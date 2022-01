Colisão entre carretas deixa um caminhoneiro ferido na MT-423

Do: MidiaNews

O homem bateu na traseira do outro veículo; o segundo condutor saiu ileso do acidente

Um caminhoneiro de 32 anos ficou ferido e precisou ser levado ao hospital, na quarta-feira (19), após colidir com outra carreta na MT-423, em Cláudia (a 586 km de Cuiabá).

De acordo com informações do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h, nas proximidades do silo Sementes Tocantins.

O caminhoneiro relatou que estava trefegando pela rodovia quando bateu na traseira da carreta que seguia na sua frente. Com o impacto da batida, a parte frontal do veículo do caminhoneiro ficou destruída e parte dos destroços cobriu a estrada.

Apesar da gravidade, os bombeiros afirmaram que o caminhoneiro conseguiu sair sozinho da carreta e estava consciente quando a equipe de resgate chegou.

O homem relatou ao socorristas que estava com dores no lado esquerdo do tórax ao respirar. Ele foi atendido, estabilizado e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop.

Já o segundo caminhoneiro envolvido na colisão não sofreu ferimentos, por isso não precisou receber atendimento médico. A parte traseira de sua carreta não sofreu grandes danos.