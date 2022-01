Ciclista morre atropelado por S10 ao retornar do trabalho

Do: Olhar Direto

O ciclista Euner Jorge da Silva, de 45 anos, morreu atropelado por uma caminhonete S10, em uma via pública do bairro Belvedere, em Primavera do Leste (240 km de Cuiabá), na noite de quarta-feira (19).

O acidente aconteceu por volta das 19h40, quando Euner retornava do trabalho com a esposa. Ela estaria em outra bicicleta e não se envolveu no acidente.

Segundo informações colhidas no local, o condutor da caminhonete S-10, com placas do Paraguai, trafegava na avenida das Torres, sentido bairro Buritis. Ao realizar uma ultrapassagem, não viu o ciclista e o matou atropelado.

A vítima foi lançada no canteiro da via e faleceu no local. Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte de Euner.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica (Politec) estiveram no local para as providências cabíveis.