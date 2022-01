Casal e três filhas de Mato Grosso morrem em acidente de carreta no Paraná

Do: Olhar Direto

Cinco pessoas da mesma família morreram em um trágico acidente na BR-376, em Ponta Grossa, no Paraná, na manhã desta quarta-feira (12). As vítimas moravam em Mato Grosso e foram identificadas como Dislei Martins Ramos, 40 anos, Geisebel Pereira, 33, Amanda Priscila Souza, 9, Rebeca Souza Martins, 3, e Anna Luiza Souza Martins, de 13.

O acidente aconteceu no km 531 da rodovia, próximo à ponte do Rio Tibagi. As informações da imprensa local são de que a família estava a bordo de um caminhão com placas de Rondonópolis, carregado de ureia, trafegando no sentido Ponta Grossa.

Em dado momento, o veículo teria saído da pista e capotado no acostamento da rodovia, por volta das 5h da manhã. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, no entanto, as vítimas já estavam mortas.

Durante atendimento do acidente, por volta das 7h30, um caminhão sem freio colidiu em ambulâncias e viatura do Corpo de Bombeiros. Neste segundo caso, não houve registro de feridos.

A família morava no bairro Jardim Sumaré, em Rondonópolis.

Amigos e familiares lamentaram a tragédia nas redes sociais.