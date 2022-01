Campo Verde se destaca na 12° posição, dentre os 100 municípios mais ricos do agro no Brasil.

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em 7º lugar a nível estadual, Campo Verde vem se destacando na produção do agronegócio no cenário nacional.

Um levantamento realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com outras secretarias competentes, embasada nos dados da produção Agrícola Municipal referentes ao ano de 2020, Campo Verde se destacou na 12° posição, dentre os 100 municípios mais ricos do agro no Brasil.

Considerando o valor da produção das lavouras permanentes e temporárias, assim como o Produto Interno Bruto (PIB), Campo Verde, que pertence ao Estado onde se situa o município intitulado como capital da soja, vem ganhando destaque na produção de grãos e algodão, se tonando um reforço considerável ao crescimento do agronegócio no Mato Grosso.

Com uma produção anual voltada ao agro de R$ 2.710,088 bilhões, o município de Campo Verde é o 7° mais rico do Estado, e o 12° do país, ficando apenas duas posições atrás do município de Rio Verde/GO, onde recentemente foi inaugurado um porto rodoferroviário, o que é de grande estimulo para os produtores locais, que almejam uma melhor classificação a cada ano no ranque nacional.

“É válido ressaltar que entre os municípios de MT, estávamos em 12º no ano de 2017 e agora observamos que entre os 50 municípios mais ricos no agro, figuramos no MT em 7º lugar, um salto de posição que reflete a pujança e a retomada do protagonismo de Campo Verde no cenário tanto estadual quanto federal”, enfatizou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares.