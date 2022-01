Campo Verde – Mulher morre após sofrer descarga elétrica enquanto usava o celular carregando

Uma mulher de 38 anos morreu após sofreu uma descarga elétrica enquanto carregava o celular em uma casa na zona rural de Campo Verde, a 139 km de Cuiabá, na última segunda-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores estiveram no local e constataram que a vítima estava com um celular em mãos durante o carregamento da bateria.

Segundo a polícia, chovia forte na região no momento do acidente e um raio caiu próximo à casa onde Dalvirene estava. Devido a isso, ocorreu a descarga elétrica e a vítima morreu na hora.

A polícia informou ainda que a mulher apresentava queimaduras nas pontas dos dedos polegar e indicador.