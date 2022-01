Campo Verde cria estratégia para vacinar crianças com comorbidades e que convivem com pessoas do grupo de risco

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A prefeitura de Campo Verde irá vacinar as crianças de 05 a 11 anos com comorbidades, deficiências permanentes e crianças que vivem em lar com pessoas com alto risco para Covid – 19. Segundo a secretária municipal de saúde, a vacinação será realizada em cinco postos de saúde, das 17h às 19h, na quarta-feira (19) e quinta-feira (20), exclusivo para o público infantil. O atendimento à população em geral acontece normalmente das 7h às 17h de segunda-feira a sexta-feira.

De acordo com a secretária de saúde Edna Queiroz, o município teve a preocupação de separar um horário e salas exclusivas de vacinação para as crianças com o objetivo de evitar a aglomeração e facilitar o deslocamento dos pais e responsáveis que trabalham durante o horário comercial. “Nós nos reunimos com o comitê de combate e prevenção à COVID e chegamos a conclusão de que a melhor forma de vacinar as crianças garantindo o máximo de proteção contra os riscos de contaminação, seria fazer a vacinação de forma separada do público adulto. O horário exclusivo também foi definido para não prejudicar o trabalho dos pais e responsáveis que poderão levar as crianças até os postos de saúde depois do expediente”.

Para vacinar a essa faixa etária, será necessário estar acompanhado pelos pais e/ou responsável (se acompanhada por outro adulto deve apresentar declaração do responsável autorizando a vacinação. Como a vacinação, neste primeiro momento, será exclusiva para o grupo com comorbidades será necessário apresentar um laudo médico para comprovar a comorbidade (exames, prescrição médica ou declaração da Enfermeira da sua Unidade de saúde).

O prefeito Alexandre Lopes reforçou a importância de vacinar as crianças. “Estamos enfrentando mais uma onda da COVID e precisamos garantir que a nossa população tenha condições de se proteger contra esse vírus. Quando mais pessoas vacinadas, as chances das contaminações propagação do vírus são menores”.

Serviço:

Pontos de vacinação:

Psf Jupiara/ Recanto do Bosque

Psf São Lourenço

Psf São Miguel

Psf Jardim América

Psf Zacarias

Data: 19/01/2022 e 20/01/2022

Horário: 17h às 19h