Campo Verde contra a Dengue – saiba como se prevenir

Neste período de chuvas, é necessário reforçar os cuidados a fim de evitar a proliferação do mosquito transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya.

Para se reproduzir, o Aedes Aegypti precisa apenas de um recipiente com água acumulada, por isso é importante manter a área externa da casa limpa e organizada.

Saiba como se prevenir:

— evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usá-los, coloque areia até a borda;

— mantenha lixeiras tampadas;

— deixe os depósitos d’água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

— mantenha ralos fechados e desentupidos;

— lave com escova os potes de comida e de água dos animais no mínimo uma vez por semana;

— evite acumular entulho, pois ele pode se tornar local de foco do mosquito da dengue;

“Nós reforçamos a importância de conter os focos do mosquito, porque todas as vezes nós encontramos objetos com água acumulada e larvas do mosquito tanto das casas, quanto nos terrenos baldios. Isso é um risco muito grande para a população, já que em 48 horas o ciclo da larva se transforma em mosquito”, explica o diretor da Vigilância Epidemiológica, Kaio César Neves Oliveira.

Caso alguma casa sem morador ou terreno baldio esteja com focos do mosquito, a população pode entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (66) 3419-2554.