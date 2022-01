Caminhão-guincho que transportava veículos apreendidos em blitz bate em carro parado em semáforo de Cuiabá

Por g1 MT

Um caminhão guincho que transportava veículos apreendidos em uma blitz realizada na madrugada desta sexta-feira (21), em Cuiabá, bateu em um carro que estava parado no semáforo da Avenida do CPA. Com o impacto da batida, o veículo de passeio bateu no portão de um prédio e parou dentro do condomínio.

Em nota, a empresa Rodando Legal, contratada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), informou que o caminhão estava levando os veículos apreendidos para o pátio quando ocorreu o acidente.

Segundo a empresa, chovia muito naquele momento e, acidentalmente, o motorista bateu na traseira do carro.