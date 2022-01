Cabeça de jovem é jogada no meio da rua em Lucas do Rio Verde

Do: MidiaNews

Uma cabeça humana foi encontrada decapitada em uma rua do Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde (331 km de Cuiabá), na noite desta terça-feira (25). A vítima foi identificada como Gediano Aparecido da Silva, de 19 anos.

Segundo a Polícia Civil, a cabeça estava em uma sacola plástica e foi encontrada ao lado de um contêiner de lixo.

Testemunhas informaram que a parte do corpo foi jogada pelo ocupante de um carro não identificado.

Familiares informaram que o rapaz trabalhava em uma fazenda e que teria comentado nesta semana que iria vender um celular para pagar uma dívida.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e fez exames no local. A outra parte do corpo ainda não foi localizada. A Polícia Militar esteve no local em apoio.

A Polícia Civil faz diligências para localizar o corpo da vítima e os responsáveis pelo crime.