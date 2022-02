Cabeça d’água deixa banhistas ilhados na Cascata dos Namoradores e bombeiros são acionados

Bombeiros resgataram banhistas que ficaram ilhados na Cascata dos Namoradores, no Parque Serra Ricardo Franco, em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km de Cuiabá), neste domingo (31). O grupo de pessoas foi surpreendido por uma cabeça d’água.

De acordo com o site Portal Lacerdense, o Corpo de Bombeiros resgatou nove banhistas da cidade de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Fortes chuvas na região teriam contribuído para o aumento do volume d’água e formação do fenômeno.

A operação de resgate teria sido acompanhada pelo secretário municipal de Meio Ambiente de Vila Bela, Paulo Coelho. Ele teria dado suporte para equipe do Corpo de Bombeiro, brigadistas, guias e voluntários que auxiliaram os agentes no resgate.

Apesar do susto, ninguém se feriu.