Brasil terá vacina 100% nacional contra Covid com insumo da Fiocruz

Anvisa aprovou o registro do insumo farmacêutico ativo da entidade e todas as etapas da produção serão realizadas no país

Da Veja

A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca terá todas as etapas de produção realizadas no Brasil com a aprovação do registro do insumo farmacêutico ativo (IFA) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta sexta-feira, 7, que analisou estudos de comparabilidade e constatou que a vacina mantém o mesmo desempenho da versão importada.

“Na prática, a decisão conclui o processo da Fiocruz para que o Brasil tenha uma vacina 100% nacional”, informou, em nota, a agência.

O imunizante da AstraZeneca/Fiocruz recebeu autorização para uso emergencial no Brasil em 17 de janeiro do ano passado e o registro definitivo foi dado em 12 de março do mesmo ano. A aprovação encerra o processo de transferência de tecnologia que era realizado pela fundação. A Anvisa informou que a produção do insumo recebeu a Certificação de Boas Práticas de Fabricação em maio do ano passado.

A Fiocruz fez o pedido para a produção do IFA nacional no fim de novembro do ano passado. Na época, a produção de cinco lotes de IFA nacional tinha sido concluída e quatro foram liberados internamente e estavam em estudos de comparabilidade analítica no exterior.