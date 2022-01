Bandido que manteve caminhoneiro refém por 12 horas para roubar carga de defensivo é preso

Do: Olhar Direto

Um criminoso que manteve um motorista refém por 12 horas foi preso, nesta quarta-feira (19), na cidade de Sinop (480 km de Cuiabá). O suspeito fazia parte de um grupo criminoso que roubou a carga transportada no veículo.

O crime aconteceu na manhã de 22 de novembro do ano passado, quando o caminhoneiro de 53 anos, que transportava defensivos agrícolas de Sinop com destino a Alta Floresta, quando foi abordado por um bando de criminoso, que usando de violência e armados, rendeu vítima na rodovia MT-320, próximo à cidade de Colíder.

Após a abordagem, parte do grupo pegou o caminhão com a carga e saiu em rumo desconhecido para fazer o descarregamento dos produtos. Outra parte da quadrilha manteve a vítima em cárcere privado por várias horas.

Os criminosos ficaram andando com a vítima rendida no interior do carro. O motorista foi liberado pelo bando somente às 22h, sendo mantido por mais de 12 horas em poder dos criminosos.

Durante a investigação pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop e Gerência de Combate ao Crime Organizado, os policiais conseguiram identificar um dos autores do fato, responsável em manter a vítima como refém.

O outro criminoso que também manteve a vítima em restrição de liberdade foi preso anteriormente pela Polícia Militar.