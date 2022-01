Azul culpa Covid-19 e afirma que dá assistência a passageiros

Do: MidiaNews

Foram dois voos cancelados no sábado; passageiros sentaram no chão para aguardar atendimento

A empresa Azul Linhas Aéreas se manifestou sobre o cancelamento de voos no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, no último sábado (15), que causou aglomeração de passageiros e confusão no terminal.

Em nota, a empresa afirmou que o cancelamento ocorreu por razões operacionais e citou também o aumento de dispensas médicas de seus tripulantes por causa da Covid.

De acordo com a companhia, os casos apresentam, em sua totalidade, um quadro com sintomas leves.

Afirma ainda que mais de 90% das operações da companhia seguem funcionando de forma normal e que os clientes que tiveram os voos cancelados têm sido notificados das alterações, tendo seus voos remarcados e recebendo assistência.

O tumulto que aconteceu no último sábado (15) foi registrado por passageiros e publicado na página do Instagram do Perrengue Mato Grosso.

“Olha a situação desse aeroporto, Perrengue. Tem gente sentada ali, esperando atendimento. Está feio o negócio”, desabafou uma mulher, em um vídeo.

Em outra imagem é possível ver pessoas assoviando e batendo palmas em protesto, quando aparecem os funcionários da companhia.

Foram dois voos cancelados um deles com destino a Campinas, no interior de São Paulo, e o outro para Guarulhos.

A Azul informa que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus Tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves – e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo.

É importante ressaltar que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente e que os Clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac.

