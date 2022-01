Arte, Cultura e Lazer: começam as apresentações dos Projetos aprovados pela Lei Aldir Blanc em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em Campo Verde, 11 projetos culturais contemplados pela Lei Aldir Blanc serão executados para promover entretenimento para a população e fomentar o trabalho da classe artística.

No último domingo (23), o show ao ar livre “Canta Gabi Goulart”, no Parque das Araras, marcou o início das apresentações ao longo do primeiro semestre de 2022. Na voz de Gabriella Goulart, o público teve um momento de reencontro com os maiores sucessos da MPB.

O recurso da Lei Federal Aldir Blanc tem sido importante para amenizar os impactos financeiros sobre os trabalhadores da cultura durante a pandemia. O objetivo do edital é manter o setor cultural em atividade e proporcionar cultura e lazer nos espaços públicos da cidade.

O edital municipal segue com as atividades até o mês de abril. O artista contemplado tem até o fim de maio para realizar a prestação de contas

(financeira e/ou de execução).

O município segue com os trabalhos da Lei Aldir Blanc até junho para apresentar ao Governo Federal a prestação de contas do edital subsidiado com o recurso da Lei Federal Aldir Blanc que liberou para o município de Campo Verde cerca de R$ 300 mil para investimentos no setor cultural.

A programação será divulgada semanalmente nos canais oficiais da Prefeitura de Campo Verde.