Arrombamentos continuam tirando o sossego dos comerciantes de Campo Verde-MT

Com informações do MegaNews CV

Os agentes infratores da lei continuam circulando as ruas da zona urbana de Campo Verde-MT. Segundo as informações obtidas pela redação do Mega News CV ao menos três arrombamentos foram registrados nesta madrugada de quinta-feira (27.01).

A Empresa DaKasa no bairro Estação da Luz teve um dos vidros de acesso ao estabelecimento quebrado pelo meliante, que em seguida revirou os caixas em busca de dinheiro. Toda ação ficou registrada pelo circuito de monitoramento do estabelecimento.

Outra empresa que foi visitada pelos ladrões foi a loja Aliança Agropecuária, que teve sua porta de vidro também quebrada pelo infrator que apenas deixou o prejuízo para os proprietários.

Já a distribuidora de bebidas 747 que inclusive fica na mesma região do primeiro arrombamento registrado nesta reportagem teve também um dos seus vidros quebrados, o que por si só já dá prejuízos aos proprietário, e ainda teve uma quantia em dinheiro subtraída do caixa do estabelecimento.

Até a conclusão desta matéria não obtivemos a informação sobre conduzidos a delegacia por alguns destes furtos citados nesta reportagem.