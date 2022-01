Aeronave da Latam com destino a Cuiabá precisa retornar a Guarulhos por problemas no flap após decolagem

Do: Olhar Direto

Um voo da Latam, que decolou de Guarulhos (SP) e tinha como destino Cuiabá, precisou retornar ao aeroporto de partida, após apresentar problema em um dos dispositivos do Airbus A320, na noite de segunda-feira (10). Os passageiros ainda ficaram uma hora no ar, aguardando o pouso, que aconteceu sem maiores problemas.

Conforme as informações do site Flightradar, que acompanha os voos do mundo todo em tempo real, o voo decolou normalmente do aeroporto de Guarulhos. Porém, logo depois, o piloto percebeu o que teria sido um problema nos flaps da aeronave.

O dispositivo é responsável por contribuir principalmente no aumento da sustentação, permitindo a redução da velocidade antes da aeronave tocar o solo. Eles ainda são utilizados nas decolagens em pistas pequenas, pois auxiliam na sustentação para o avião levantar voo.

O controle de tráfego aéreo foi informado e o piloto fez uma espera de pouco menos de uma hora no ar, até que recebeu a autorização para o pouso de emergência. O tempo também serviu para queimar combustível, já que a aeronave havia acabado de decolar e estava com o ‘tanque cheio’.

O pouso aconteceu de forma tranquila. Em nota, a Latam informou que “a aeronave do voo LA3999 (São Paulo/Guarulhos-Cuiabá), que decolou às 23h04 desta segunda-feira (10), retornou ao aeroporto de origem para passar por manutenção não programada”. O voo foi cancelado e os passageiros reacomodados no voo LA 9002 previsto para decolar de São Paulo/Congonhas nesta terça-feira (11), às 17h20.

Por fim, a Latam ainda lamenta os transtornos causados e informa que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros. “Por fim, a companhia reitera que a segurança é um valor imprescindível e que todas as suas decisões visam garantir uma operação segura”.