Vitória do Bahia – Cuiabá dorme na zona de rebaixamento e precisa pontuar contra Fortaleza

Do: Olhar Direto

Vitória do Bahia neste domingo (05) coloca ainda mais pressão no time do Cuiabá, que dorme neste final de semana na zona de rebaixamento, com 43 pontos. O Dourado, que vem de duas derrotas (para Palmeiras e Athletico Paranaense), joga nesta segunda-feira (06) contra o Fortaleza, fechando a 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes das partidas deste domingo, o time mato-grossense estava em 16º na tabela, há três pontos dos baianos. A vitória do Bahia (2 a 0 contra o Fluminense), fez com que ficassem com os mesmos pontos. Bahia e Juventude (que também está com 43 pontos e joga nesta segunda contra o São Paulo) ficam na frente por conta do número de vitórias.

Para diminuir os riscos de voltar para a Série B, o Dourado precisa de ao menos um empate na penúltima rodada do campeonato.