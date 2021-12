Três alunos desaparecem durante excursão escolar e um deles é encontrado morto em MT

Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) afirmou que tomou todas as medidas necessárias para ajudar nas buscas por Daniel e que as cachoeiras foram fechadas nesta terça-feira (7) para a investigação do caso.

Veja a nota da Secretaria de Educação na íntegra:

É com pesar que a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) recebe a notícia de falecimento do estudante Daniel Hiarlly Rodrigues de Arruda, do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Welson Mesquita de Oliveira, durante aula de campo, em uma das cachoeiras do complexo Véu de Noiva, em Chapada dos Guimarães.

A Seduc reforça que as aulas de campo são realizadas de acordo com protocolos específicos, que foram seguidos pelos profissionais da escola e com autorização dos pais e responsáveis pelos alunos.

Além disso, a instituição informa que está prestando todo apoio e suporte à família, escola e comunidade escolar.