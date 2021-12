Susto: ônibus pega fogo após carro bater em tanque de combustível em MT

Por g1 MT

Um ônibus do transporte coletivo intermunicipal pegou fogo na noite desta segunda-feira (13), em Várzea Grande. De acordo com a Guarda Municipal, um carro perdeu o controle e, ao bater no ônibus, atingiu o tanque de combustível.

O acidente aconteceu na avenida principal do Bairro Ouro Verde. Ninguém ficou ferido. Entretanto, os bombeiros foram acionados para combater as chamas e impedir que fogo atingisse as casas no entorno.

Um registro feito pela Guarda Municipal mostra o trabalho dos bombeiros que tentam a pagar o incêndio.