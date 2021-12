Repórter de TV quebra perna e costelas em grave acidente entre picape e Citroen C3 na BR-163

Do: Olhar Direto

Um grave acidente entre dois veículos, ocorrido na tarde do último domingo (12), no Km 606 da BR-163, em Nova Mutum (242 quilômetros de Cuiabá), deixou duas pessoas feridas, sendo uma delas o jornalista José de Arimatéia, que teve fraturas na perna e costelas.

Os veículos envolvidos no acidente foram, um Citroen C3, de cor prata, placas de Lucas do Rio Verde/MT, e um Fiat Strada, de cor branca, placas de Cuiabá/MT.

Chovia bastante no momento do acidente. O Citroen seguia sentido norte quando colidiu com a Fiat Strada ia no sentido sul, com a colisão um dos veículos parou na pista e o outro saiu e tombou.

O jornalista estava na picape, que teve saída de pista. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para realizar o desencarceramento, já que ele ficou preso entre às ferragens.

Arimatéia teve fratura em uma das pernas e também nas costelas. Ele foisocorrido consciente e o quadro de saúde era estável.

O jornalista tinha ido buscar sua mudança, já que estaria se mudando para Cuiabá. (Com informações do Power Mix)