Projeto “Nosso Leite” capacita pequenos produtores de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Secretaria de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, implementou o Projeto Nosso Leite em parceria com o Sebrae, conduzido pela consultora Drª Emanuelle Beatriz, para atendimento de um grupo de produtores de leite.

De acordo com o Gerente de Fiscalização Agrícola da pasta, Marcelo Furtado, “através do projeto tem sido possível realizar a transferência de conhecimento e fortalecer a bacia leiteira da região, com melhoria na eficiência dos processos produtivos e na gestão do negócio”.

No dia 2 de dezembro foi realizada reunião de fechamento das atividades desse período, no Núcleo de Capacitação Avançada do Sindicato Rural de Campo Verde, com a presença de todos os produtores atendidos, que elogiaram e enfatizaram a importância desse serviço ao pequeno produtor.

A palestra da consultora de empresas familiares do agronegócio, Cristiane Santos, abordou a Gestão na Produção Rural, tema de grande relevância para a profissionalização do negócio no campo.

“O acompanhamento técnico especializado da Dra. Emanuelle Beatriz, juntamente com a Secretaria de Agricultura, tem permitido obter avanços significativos nos resultados, refletindo positivamente na produtividade, rentabilidade e sustentabilidade da empresa rural”, conclui Marcelo Furtado.