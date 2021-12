Projeto de lei que proíbe a construção de usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá é aprovado pela Câmara

O vereador disse que o impacto causado por usinas hidrelétricas causariam um grande desequilíbrio e interferiria de forma irreversível nos níveis do rio, nos estoques pesqueiros e no fornecimento de água aos municípios que dependem desse abastecimento.

Em parte do trecho do documento ele ressalta que, a construção desses empreendimentos transforma de forma definitiva os cursos da água, dificultando, e em certos casos como a Usina do Manso, impedindo a migração de espécies de peixes que necessitam de longos trechos de rios para desovarem.