Previsão indica calor durante a semana e risco de tempestade

Do: MidiaNews

Temperatura deve se manter acima dos 30°C; Chapada dos Guimarães também terá semana quente

Depois de passar por um domingo chuvoso, Cuiabá promete ter uma semana de calor e probabilidade baixa de chuva segundo a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Chapada dos Guimarães também deve manter o tempo firme até o fim de semana se os dados do CPTEC se concretizarem.

Apesar da previsão, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um comunicado de perigo até a terça-feira (7), alertando sobre o risco de tempestade nas duas cidades e boa parte de Mato Grosso.

Para esta segunda-feira (6), o CPTEC prevê calor em Cuiabá, com a máxima podendo chegar a 34°C no decorrer do dia.

Na terça-feira (7), a cidade deve amanhecer já com a temperatura mais elevada, com os termômetros marcando mínima de 25°C e máxima de 36°C.

Os cuiabanos poderão curtir o feriado de quarta-feira (8) no calor. A previsão indica que o dia terá mínima de 25°C novamente e máxima de 38°C.

O clima quente segue na quinta-feira (9), com máxima marcando 35°C na Capital e a mínima sendo a mesma do dia anterior.

Na sexta-feira (10), a mínima cai para 23°C, já a máxima volta subir e os termômetros devem registrar 37°C no período da tarde.

O Inpe aponta que durante toda a semana a probabilidade de chuvas é mínima na cidade.

Clima em Chapada

Na cidade turística, está segunda deve ter máxima de 30°C. Já na terça-feira a mínima será de 20°C durante a manhã e máxima de 31°C no decorrer do dia.

Na quarta, o calor também deve prevalecer na cidade. No dia, a máxima deve chegar a 33°C, enquanto a mínima não passa de 22°C.

Quinta, os termômetros indicam mínima de 20°C e máxima de 31°C. Na sexta-feira, a mínima cai para 18°C e a máxima será de 32°C.