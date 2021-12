PM despenca com caminhonete em vala de obra do anel viário; veja vídeos do resgate

Do: Olhar Direto

Um policial militar aposentado teve ferimentos ao despencar com uma caminhonete nas obras do anel viário da cidade de Barra do Garças (518 km de Cuiabá), na tarde desta terça-feira (14).

O acidente aconteceu por volta das 16h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor não teria percebido a placa de sinalização, teria passado direto e caído na vala. A caminhonete ficou parcialmente submersa.

O PM ficou preso no veículo, mas só teve ferimentos leves. Ele estava consciente no momento do resgate e foi encaminhado ao pronto-socorro, onde constatou-se que estava tudo bem.

Veja vídeos do resgate: