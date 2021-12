Operação desocupa garimpo de ouro ilegal em terra indígena em MT e bloqueia acessos

As equipes estão percorrendo todo o território para cessar a atividade ilegal de extração de ouro. Esta é a quinta operação na região feita este ano.

Até o momento, foram apreendidas 40 escavadeiras hidráulicas e 200 motores usados no garimpo. De acordo com a lei, o material aprendido é doado pra instituições. Quando não é possível retirar do local, é inutilizado pra evitar que seja usado novamente.

A operação também reúne agentes da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os policiais cercaram a Terra Indígena e bloquearam os acessos.

Segundo a Polícia Federal, estão sendo identificados os donos das máquinas e eles vão responder por desmatamento, mineração ilegal, usurpação de bens da união e em alguns casos também por porte ilegal de arma e até organização criminosa.

Para evitar os garimpeiros voltem ao local, desta vez a Força Nacional vai permanecer no local até abril de 2022.

MT é o 3º do país com maior área de garimpos

O garimpo já ocupa uma área maior que a mineração industrial e avança sobre terras indígenas e unidades de conservação em estados da Amazônia, incluindo Mato Grosso.