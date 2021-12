Natal Luz chega a Campo Verde com programação itinerante e inovadora; confira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Campo Verde terá um Natal diferente, cheio de luz, paz, amor e cultura. A Prefeitura Municipal, através das secretarias de Cultura, Lazer e Esporte e de Desenvolvimento Econômico, inicia o Natal Luz, uma programação itinerante e inovadora, que vai levar o espírito natalino a todos os cantos da cidade.

A programação conta com Trem do Papai Noel, presépio vivo com atores campo-verdenses, feira de artesanato, Cinesicredi, apresentações culturais e shows com artistas locais, além de decoração e iluminação das principais avenidas e praças da cidade.

O Natal Luz ocorre de 9 a 19 de dezembro, com decorações e programações tanto na área urbana, quanto na área rural de Campo Verde.

“Este ano Campo Verde está realizando o projeto Natal Luz, um projeto que é possível porque em setembro concorremos a um edital da Secretaria de Esporte e Lazer de Mato Grosso e fomos premiados no valor de R$ 300 mil para investir em festividades natalinas. Estamos com uma vasta atividade natalina para receber e encantar a população de Campo Verde. Tenho certeza de que todos que forem prestigiar os eventos vão ficar muito felizes com o resultado”, afirmou a secretária de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, Izaurides Kesia.

Além das festividades, os principais pontos da cidade receberam decorações natalinas, realizadas através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O objetivo foi descentralizar a tradicional decoração natalina na Praça João Paulo II, levando o espirito natalino a todos os cantos da cidade.

Foi feita decoração aérea na Avenida César Lima, do início ao fim da avenida, contemplando os bairros daquela região. Árvore de Natal no Parque Araras. Decoração aérea na Avenida Dom Aquino, no bairro Jupiara e todos os bairros adjacentes. Também foi feita a decoração tradicional decoração na Praça João Paulo II, com vários adereços diferentes do que vinham sendo feitos nos anos anteriores. Árvore de Natal no Mirante da Praça, decoração dentro da Praça de Alimentação, que era mais modesta em anos anteriores, também em todo o entorno dos quiosques. Está sendo decorada também toda a Avenida Brasil, do início do canteiro da BR-070 até o final dela, na frente da sede do Sicredi. Também decoração na Praça 4 de Julho, nas palmeiras, cones e postes de iluminação.

“Esse ano a prefeitura planejou fazer uma decoração de Natal descentralizada. O objetivo é que possamos estar presentes em mais regiões do município com as decorações não apenas na região central. Toda essa decoração foi pensada em a gente poder expandir a essas áreas dentro do município. É a primeira vez que isso está sendo feito e no próximo ano a gente quer expandir ainda mais e trazer mais novidades para a população. Convidamos para que a população esteja presente, que visite e esteja conosco”, convoca Henrique Soares.

Nesta quinta-feira, 9 de dezembro, primeiro dia das comemorações, o Natal Luz estará na praça da Avenida Cézar Lima, a partir das 19 horas, com apresentação do grupo Trifase.

Confira a programação completa