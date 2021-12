MT recebe 98,6 mil doses de vacina contra a Covid-19; 13,4 mil são destinadas à fronteira

Do: Olhar Direto

O estado de Mato Grosso recebe, nesta quarta-feira (8), 98.610 doses de vacinas contra Covid-19. Deste montante, 73.710 doses da Pfizer e 24.900 doses da Janssen. Do total das doses únicas, 13.450 devem ser direcionadas aos municípios da região de fronteira, conforme definido pelo Ministério da Saúde.

Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes, no encaixotamento para retirada dos municípios.

Conforme Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nº 126 de 2021, as novas doses das vacinas contra a Covid-19 passarão a ser distribuídas mediante solicitação das gestões municipais. A medida se deve ao risco de perda de doses, devido ao prazo de validade, e à baixa procura por imunização em alguns municípios. Desta forma, será encaminhado um quantitativo compatível à necessidade local.

Essa logística já ocorre com todos os outros imunizantes da Campanha Nacional de Imunização e, agora, também passa a valer para as vacinas contra a Covid-19. As solicitações deverão ser feitas por meio do Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (Sies), conforme fluxo já estabelecido com as demais vacinas.

A Resolução ainda prevê que os municípios deverão solicitar o quantitativo de doses uma vez por semana, às sextas-feiras. A entrega das doses será realizada na semana seguinte.

Até o momento, Mato Grosso já recebeu 6.463.887 doses de imunizantes contra a Covid-19 e aguarda a chegada da nova remessa.

Cuiabá aguarda Janssen

A Prefeitura de Cuiabá informou que ainda aguarda o envio de um novo lote da vacina da Janssen para imunizar as cerca de 15 mil pessoas que precisam receber a segunda dose. Enquanto isto, desde segunda-feira (6), todos as pessoas de 18 a 59 anos que tenham tomado a segunda dose de qualquer vacina (com exceção da Janssen) contra o coronavírus há 5 meses (150 dias) poderão receber a dose de reforço.

“Recebemos cerca de 15 mil doses de Janssen para aplicação de dose única na época e ela já foi toda usada, não temos mais nenhuma dose. Precisamos aguardar o envio da segunda dose para o público que recebeu essa vacina para darmos continuidade ao esquema vacinal”, disse Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha de vacinação na Capital.