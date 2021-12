Motorista morre após bater na traseira de caminhão e cair com veículo em ribanceira

Do: Olhar Direto

Antônio Lukianetz, 59 anos, morreu na tarde da última quarta-feira (08), após um grave acidente ocorrido na BR-163, a 15 quilômetros do centro de Guarantã do Norte (708 quilômetros de Cuiabá). A vítima ficou presa entre às ferragens e não resistiu.

Conforme as informações iniciais, Antonio seguia no sentido do estado do Pará, quando bateu na traseira de outro caminhão.

Após a batida, o veículo da vítima saiu desgovernado e caiu em uma ribanceira. Antônio ficou preso entre às ferragens e morreu ainda no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o desencarceramento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

Antônio era morador de Rondonópolis. (Com informações do O Território)