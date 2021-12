Motorista de aplicativo morta no ‘tribunal do crime’ recebeu 70 choques e passou por ritual de espancamento, aponta laudo

Do: Olhar Direto

Laudo de necropsia realizado na motorista de aplicativo Natana da Silva, 30 anos, aponta que ela recebeu mais de 70 choques no corpo, após ser ‘condenada’ no ‘tribunal do crime’, em julho do ano passado, no bairro Pedregal, em Cuiabá. O ‘salve’ [sessões de espancamento] aconteceram a mando do Comando Vermelho, por um suposto furto de celular.

Conforme as investigações da DHPP, Natana sofreu um ritual de espancamentos seguido de choques elétricos. Conforme atestado no exame de necropsia, a vítima chegou a receber 70 choques no corpo.

O “salve foi executado depois que ela teve a morte ordenada por uma facção criminosa porque, supostamente, teria praticado o furto de um celular.

A vítima foi encontrada em uma rua do bairro Pedregal, já perto do Jardim Renascer, pedindo socorro em uma casa, bastante debilitada pelos espancamentos. Ela foi socorrida por familiares e levada ainda com vida a um hospital particular de Cuiabá, onde foram feitas tentativas de reanimação, mas foi a óbito horas depois em consequência das lesões sofridas.

Os policiais da DHPP apuraram ainda que os envolvidos no homicídio retiraram câmeras de monitoramento que estavam instaladas próximas à área onde ocorreu o crime, a fim de dificultar a identificação dos criminosos.

As equipes da DHPP estão nas ruas para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliares contra os investigados.