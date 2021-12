Motociclista sofre traumatismo craniano ao colidir com motocicleta em poste

Do: Olhar Direto

Um motociclista sofreu traumatismo craniano depois de colidir contra um poste, na noite desta terça-feira (7), zona rural de Rondonópolis (216 km de Cuiabá). A vítima de 53 anos foi encaminhada ao Hospital Regional por conta dos ferimentos.

De acordo com o Agora MT, o motociclista de 53 anos estava em uma Titan vermelha, na linha dois da Gleba Rio Vermelho. Em dado momento, ele teria perdido controle da direção e colidido contra o poste.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o trauma na cabeça do motociclista. O Corpo de Bombeiros também auxiliou no resgate da vítima, que segue internada.