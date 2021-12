Jovem de 20 anos tem perna dilacerada e morre após ser atingido por carreta bags

Do: Olhar Direto

Um trabalhador identificado como Ramor Santana da Conceição, de 20 anos, morreu atingido por uma carreta usada para transportar bags de adubo, na zona rural do município de Ipiranga do Norte (483 quilômetros de Cuiabá), na tarde de quarta-feira (1).

A vítima estaria em um trator que puxava a carreta bags, quando a carreta teria se desprendido e ido em direção do trator. Ramor ainda teria tentado pular, mas acabou atingido e teve uma das pernas dilacerada, uma lesão grave na cabeça e escoriações.

Alguns colegas do trabalhador ainda encaminharam ele para receber atendimento médico, no entanto, Ramor não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso será investigado pela Polícia Civil e Perícia Técnica (Politec). (Com Visão Notícias)