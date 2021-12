IFMT Campus São Vicente – está aberto processo seletivo para 90 vagas do curso Técnico em Agropecuária, inscrições começam dia 21

O IFMT Campus São Vicente torna público o Edital nº 20/2021 referente a abertura de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 90 vagas remanescentes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.

Ocorrendo a disponibilidade de mais vagas, serão convocados os candidatos conforme a ordem de classificação até o preenchimento total.

As inscrições e envio da documentação escolar do Ensino Fundamental devem ser realizadas no período de 21 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022. Todos os candidatos estão ISENTOS do pagamento da taxa de inscrição.

O candidato deverá preencher todos os itens do formulário de inscrição (dados básicos e socioeconômico) disponibilizados no endereço https://forms.gle/L4acqErxT7g9QZmP7.

Este questionário tem por objetivo a obtenção do perfil dos candidatos inscritos, a fim de subsidiar as políticas institucionais do IFMT e não terá interferência na classificação dos concorrentes.

Também é indispensável anexar a documentação (cópia do histórico escolar dos 7º e 8º anos cursados no Ensino Fundamental, ou documento escolar oficial equivalente, desde que devidamente assinado pelo Diretor e/ou Secretário Escolar, cópia do RG e CPF) individualmente ou em arquivo único. Não serão aceitos arquivos no formato de vídeo.

Os candidatos que optarem pela realização da inscrição presencial deverão se dirigir à sede do Campus, na Serra de São Vicente, ou aos centros de referência de Campo Verde ou Jaciara, cujos endereços estão disponíveis clicando aqui.

A seleção constará da análise curricular do histórico escolar ou documento escolar oficial, das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática cursados no Ensino Fundamental. A classificação dar-se-á pela média final referente às disciplinas mencionadas.

Resultado

A relação dos candidatos aprovados/classificados será divulgada no dia 26 de janeiro de 2022, no site http://svc.ifmt.edu.br/

A matrícula deverá ser efetuada pelo candidato, entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2022, por meio do envio da documentação para o e-mail secretaria.svc@ifmt.edu.br ou entregue pessoalmente na sede do Campus.