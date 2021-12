Homem tenta salvar filho de afogamento, mas morre puxado pela correnteza

Do: Olhar Direto

Um homem identificado como Júlio César Pereira da Silva, de 36 anos, morreu afogado ao tentar salvar o filho que era puxado pela correnteza em um rio na região do Coxipó do Ouro, em Cuiabá, na tarde deste domingo (12).

O episódio foi registrado por volta das 16h30, após a Ponte de Ferro. De acordo com a Polícia Civil, Júlio César estava no rio, quando percebeu que seu filho, que é menor de idade, estava sendo levado pela correnteza.

Rapidamente ele conseguiu salvar o filho. No entanto, acabou sendo levado. Uma testemunha ainda relatou que Júlio teria gritado que estava passando mal antes de ter sido levado pela água.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local o homem já estava morto. Ele havia sido retirado da água por terceiros. Uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar socorro, mas ele não resistiu.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura o caso.