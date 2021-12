Homem suspeito de assaltar apenas mulheres é preso em MT

Nos últimos dias, ele praticou quatro assaltos na região e sempre usando uma camisa listrada e pilotando uma motocicleta vermelha, apontam as investigações do Derf.

Outro roubo foi registrado, no centro de Várzea Grande, com as características do mesmo suspeito, no dia 10 deste mês. Segundo a polícia, uma vítima foi violentada e teve a bolsa roubada, contendo seus documentos pessoais e dinheiro.