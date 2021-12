Homem morre e três pessoas ficam feridas em acidente entre duas carretas

Uma homem morreu e outras três ficaram feridas em uma colisão entre duas carretas, na tarde desta segunda-feira (6), na BR-163, na cidade de Sorriso (400 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Rota do Oeste, a Concessionária e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 13h16 para o atendimento de uma ocorrência no km 725, envolvendo dois veículos de carga.

Um ocupante do caminhão VW Costellation cinza, placa de Sorriso, foi arremessado para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Uma vítima ficou presa às ferragens e mais duas pessoas foram socorridas para uma unidade de saúde.

A pista teve que ser totalmente bloqueada e o tráfego fluiu de forma lenta pela faixa de domínio. Um Mobi cinza, placa Brasil, que seguia viagem acabou saindo da pista para não se envolver no acidente. O motorista saiu ileso.

A carreta Scania branca, placa Brasil, carregava adubo.