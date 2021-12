Homem invade casa, deixa menor inconsciente e a estupra

Do: MidiaNews

O crime foi registrado na manhã de quinta (16) em Canabrava do Norte; Polícia Civil investiga

Uma criança de 12 anos foi estuprada por um desconhecido que invadiu a sua casa na manhã de quinta-feira (16) em Canabrava do Norte (a 1.030 quilômetros de Cuiabá). O homem teria usado um pano para forçar o seu desmaio e cometer o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a menina estava em casa sozinha no momento da invasão; a mãe estaria na vizinha.

A menina contou que foi ao banheiro para escovar os dentes e, quando saiu, se deparou com o homem, que tinha um pano cobrindo o seu rosto.

O agressor a teria segurado e, também com um pano nas mãos, forçado o seu desmaio. Quando a menina acordou o homem já havia fugido e ela sentia dores no corpo, principalmente no “pé da barriga”.

Segundo os familiares da menor, não foram encontrados vestígios de sangue ou secreções nas partes íntimas dela.

O Conselho Tutelar foi acionado e posteriormente a Polícia Militar. O caso é investigado.