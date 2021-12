Homem é espancado com pauladas e cadeiradas durante uso de drogas com suspeito

Do: Olhar Direto

Um homem foi espancado com um pedaço de madeira e com uma cadeira, na manhã do último sábado (11), enquanto fazia uso de drogas com o suspeito em uma olaria no bairro São José, em Sorriso (cerca de 400 km de Cuiabá).

De acordo com o site JK Notícias, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 5h para atendimento de uma ocorrência de espancamento. Quando os policiais chegaram ao local, se depararam com a vítima sentada na área de uma residência, reclamando de dores na cabeça.

Na ocasião, ele relatou que estava na olaria abandonada fazendo uso de drogas com o suspeito. Eles não seriam amigos e o encontro teria sido apenas para consumo de entorpecente.

Em dado momento eles estiveram uma discussão e o suspeito partiu para cima da vítima, que ainda tentou correr. No entanto, o suspeito conseguiu espancar a vítima com um pedaço de madeira e ainda deu algumas ‘cadeiradas’ na cabeça do homem.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).