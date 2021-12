Governador Mauro Mendes assina convênios históricos para Educação e Infraestrutura de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O governador Mauro Mendes esteve em Campo Verde nesta quinta-feira (9) onde assinou convênios para reconstrução, reforma e ampliação de cinco escolas estaduais. Ao todo, serão destinados cerca de R$ 27 milhões em recursos para a Educação, recursos em valores históricos para a cidade.

Serão R$ 2,2 milhões para a obra de ampliação da Escola Estadual Professora Alice Barbosa Pacheco e outros R$ 3,1 milhões para a reforma e ampliação de salas anexas à unidade; R$ 693 mil para a construção de duas salas de aula, almoxarifado e parque infantil na Escola Santo Antônio da Fartura; e R$ 2,3 milhões para a reforma e revitalização da Escola Estadual Ledy Anita Brescancim.

Outros dois convênios garantem o repasse de R$ 13 milhões para a demolição e posterior reconstrução das escolas estaduais Waldemon Moraes Coelho e Jupiara.

“É muito importante a valorização para a Educação. As escolas hoje têm que ser atrativas, têm que levar o aluno e cada vez mais chamar a atenção dele. Essa mudança estrutural é essencial. Nossa educação tem que melhorar, é claro que nós sabemos disso, mas passa pela questão estrutural e a gente tem visto a sensibilidade do Governo do Estado em entender essas demandas: as escolas, o padrão de ensino, a qualidade do ensino, o que faz com que nossos alunos tenham um diferencial na sua vida, durante sua formação e também na sua vida profissional, pois tudo começa lá na base”, avaliou o prefeito Alexandre Lopes, que acompanhou a comitiva do governador e o recebeu em Campo Verde.

As cinco escolas são antigas e uma reforma profunda e reconstrução são demandas da comunidade escolar há anos. Para o prefeito, é um sonho que vem desde os pais de quem hoje frequenta as salas de aula.

“É importante oferecermos aos nossos alunos, a nossos jovens e adultos, excelência em educação, pois isso é uma coisa que ninguém tira. Sabemos que isso é um sonho que já nasceu desde os nossos pais e o Governo do Estado tem tido essa sensibilidade de poder nos oferecer maneiras de levar aos alunos uma boa instrução, uma boa educação e também, nesse caso, uma boa estrutura física para proporcionar o que tem que ser feito”, afirmou.

Para o governador Mauro Mendes, a confiança na gestão de Campo Verde foi essencial para bater recordes no repasse de recursos.

“O principal motivo para que isso aconteça é a demanda que nós temos para melhorar a infraestrutura da rede estadual de ensino e passar isso para o município de Campo Verde é basicamente em função da confiança que nós temos no prefeito Alexandre Lopes, na Prefeitura, na sua equipe técnica, de que eles serão capazes de conduzir essas licitações, contratação de boas empresas e fazer boas escolas e boas obras para o município”, disse.

Além dos convênios para a Educação, o governador também assinou convênios para obras de infraestrutura. Através da parceria firmada com a Prefeitura, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) irá repassar R$ 911 mil para a manutenção da rodovia MT-251; R$ 2,8 milhões para obra de microrrevestimento de 38 quilômetros da MT-244; além de R$ 17,1 milhões para a pavimentação de 19,20 quilômetros da Rodovia Municipal Estrada do Garbugio, sendo 50% de recursos do Programa AgroEstradas e 50% do Município.

“A cidade de Campo Verde tem uma estratégia logística, uma posição logística muito boa aqui no Estado. Ela está muito próxima da chegada da BR-163, da BR-070. Esse polo produtivo forte aqui, vocacionado neste momento para a cadeia de algodão. Então, nós estamos entabulando com o prefeito algumas ações para melhorar ainda mais a logística aqui na região, atendendo às demandas que ele está nos apresentando”, disse o governador.

Também vieram a Campo Verde, compondo a comitiva do governador: os deputados estaduais Allan Kardec e Wilson Santos; os secretários da Casa Civil, Mauro Carvalho, de Comunicação, Laice Souza, de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato, de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, de Educação Alan Porto, e o secretário-chefe de gabinete do governador, Jordan Espíndola.