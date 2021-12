Garoto achado morto em cachoeira após excursão da escola em MT pediu passeio como presente de aniversário, diz mãe

No entanto, a secretaria não informou se o passeio tinha sido feito com guia de turismo ou não.

Uma portaria do dia 19 de novembro regulamentou o passeio pelo circuito das Cachoeiras sem guia de turismo. O documento do Ministério do Meio Ambiente passou a valer no dia 23 do mês passado.

A entrada do atrativo é feita pela entrada principal do parque, localizada na Cachoeira Véu de Noiva, após leitura e assinatura de termo de conhecimento de risco de cada visitante. São disponibilizadas 150 vagas diárias, com entrada das 9h às 12h.