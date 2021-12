Em parceria com Estado, Secretaria de Assistência Social entrega mais de 200 presentes de Natal a crianças

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Assistência Social de Campo Verde, em parceria com o Governo de Mato Grosso, entregou 223 presentes de Natal às crianças das famílias cadastradas e atendidas pelo município. A ação surge através do programa SER Família Criança, idealizado pela primeira-dama estadual Virginia Mendes.

Pelo programa SER Família Criança foram entregues 100 brinquedos, com contrapartida de mais 123 presentes entregues pela Assistência Social de Campo Verde.

“Hoje é dia de alegria. Dia de festejar, de nos alegrar com nossas crianças. Quero agradecer cada mãe, pai, que trouxe seu filho, atendeu nosso convite e estão aqui conosco. Foi tudo preparado numa correria, mas com muito carinho, muito amor, para que eles recebessem nosso melhor”, afirmou a primeira-dama e secretária de Assistência Social de Campo Verde, Rosilei Borges de Oliveira.

Foi uma tarde com várias surpresas para as crianças, preparada em parceria com a Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte, que está em andamento com o Natal Luz.

Teve pipoca, refrigerante, Papai Noel e Mamãe Noel, carreta do Natal Luz e Trenzinho do Papai Noel. As crianças receberam seus presentes e se divertiram toda a tarde.

“Estamos muito felizes de fazer parte dessa parceria com a Assistência Social, trazendo o Papai Noel, a Mamãe Noel e distribuir esses brinquedos para as crianças. Queremos parabenizar pela iniciativa e desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo”, afirmou a secretária de Cultura, Lazer e Esporte, Izaurides Kesia.