Em falta, cadernetas de vacinação são vendidas em papelarias e até pela internet chegando a R$ 80; venda é proibida

Nas cadernetas há espaço para anotações, consultas do bebê, caderneta completa da criança e são duas páginas para vacina. Essa custa R$ 80.

O Ministério da Saúde informou que a quantidade de cadernetas é definida com base nos dados do sistema de informações de nascidos vivos de um ano para outro e que, em 2019, 2,6 milhões de exemplares foram entregues, já em 2020, caiu para 660 mil.

“Estamos tendo uma média de 35 procedimentos obstetrícia dia, 30 são aptos. As crianças demanda alta, e a alta já se faz o que é possível fazer aqui. Obviamente recebe as orientações mas não bastava sem caderneta para se comunicar com poder público. É um documento estatal, público. É uma obrigação nossa, dar as informações adequadas para o bom andamento dessas crianças, vacinação”, afirmou.