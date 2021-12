Eletromóveis é invadida na madrugada e Polícia Militar frustra tentativa de furto em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Na madrugada desta segunda-feira (13.12), por volta das 03h10min, a Policia Militar de Campo Verde foi acionada via telefone 190 por uma empresa de segurança da cidade informando o dispare de um alarme em uma loja de eletromóveis situada na região central da cidade.

Um guarda da empresa de segurança já teria ido até o local e observado no interior do estabelecimento a presença de dois suspeitos. De posse das informações, imediatamente a guarnição se deslocou até a referida loja. Chegando no local, a guarnição se deparou com os suspeitos no teto da loja, momento que os mesmos perceberam a aproximação da PM e empreenderam fuga pulando em várias residências na vizinhança.

Neste momento a guarnição realizou cerco da quadra onde os suspeitos foram avistados e solicitaram apoio policial. Por volta das 03h00min dois suspeitos em um veículo FORD KA apareceram transitando nas proximidades da loja, o que chamou a atenção das guarnições que solicitaram a parada do veículo que empreendeu em uma fuga frustrada, sendo abordados pela GUPM já na Avenida São Lourenço.

No interior do veículo foram encontrados onze discos de corte de aço fino. Ao serem indagados pelo motivo da fuga e material encontrado no interior do veículo os mesmos confessaram a participação na tentativa de furto na loja de móveis. Os abordados confessaram que estariam prestando apoio aos suspeitos que estavam no interior da loja.

Com autorização dos moradores nas imediações da loja, foram realizadas buscas a fim de encontrar os suspeitos que empreenderam fuga pelos telhados com a chegada da primeira guarnição ao local. Sendo assim em uma das residências foi possível encontrar o suspeito J.E.O.A que tentava se esconder, e ao ser abordado o mesmo de imediato já confessou a autoria da ação criminosa.

No interior do estabelecimento foram ainda encontrados em cima do cofre vários discos de aço de corte fino, cordas com ganchos, sacos plásticos, mochila, alicates de corte, tesoura para cortar zinco, luvas, óculos para proteção de faíscas e esmerilhadora com disco de corte. Diante toda a ação empenhada pelas guarnições os suspeitos foram detidos e conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde.

Uma observação sobre o caso é que no dia 11 de Dezembro os três suspeitos foram flagrados tirando foto do interior da loja, porém naquela ocasião foram abordados e liberados logo em seguida. O suspeito J.V conseguiu evadir-se do local e continua sendo procurado pela polícia, qualquer informação ou atitude suspeita o cidadão pode informar a Polícia Militar no telefone 190 ou no 0800 65 3939.

MATERIAL APREENDIDO PELAS EQUIPES DO 8′ CIPM DE CAMPO VERDE-MT:

UM AUTOMÓVEL FORD KA DE COR PRATA, PLACA EFA 4160 DE GOIANIRA.

UM CELULAR MARCA XIAOMI REDMI COR VERMELHO.

UM RELÓGIO DE COR PRETA.

UMA ESMERILHADORA COM DISCO DE CORTE.

UMA CORDA LONGA DE COR VERDE COM GANCHO PARA ESCALADA.

DOIS PARES DE LUVA

UMA ESPÁTULA DE GRANDE PORTE

DOIS PROLONGADORES TELESCÓPIO.

UMA MOCHILA COR VERMELHA.

TRÊS BOLSAS.

CINCO UNIDADES DE SACOS DE LIXO DE 200 LITROS.

UMA TESOURA DE CORTAR ZINCO.

UM ALICATE DE PRESSÃO.

UM ALICATE DE CORTE CABO AMARELO.

UMA CHAVE DE FENDA.

UMA FACA DE GRANDE PORTE CABO BRANCO.

UMA CHAVE PHILIPS.

UMA MANTA DE ALUMÍNIO PARA TAMPAR O SENSOR DE ALARME.

UM ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE FAÍSCAS.

SUSPEITOS CONDUZIDOS A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CAMPO VERDE-MT:

J. H. O. A, 32 ANOS

D. G. R. 18 ANOS

B. F. O. 19 ANOS

POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA:

*GUPM: * CB PM Lourenço, Cb Pm Simão, SD PM Galvão

* APOIO* TEN PM SERGIO, CB PM PEDRO HENRIQUE, SGT PM SIRINO, SD PM CRUZ