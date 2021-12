Deputado João Batista destina R$ 100 mil para “Espaço Jovem” em Campo Verde

O parlamentar esteve presente na solenidade de inauguração que aconteceu neste último sábado

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros) participou, no sábado (27), da inauguração do “Espaço Jovem”, anexo ao Estádio Municipal Félix Belém de Castro, localizado no município de Campo Verde (139 km de Cuiabá). O local atende a uma reivindicação do vereador Miguel de Paula (DC), e conta com a destinação de R$ 100 mil de autoria do deputado João Batista.

Em suas redes sociais, o parlamentar expõe que sua iniciativa é motivada graças ao empenho do vereador Miguel, que apresentou a proposta junto ao Poder Executivo do município e buscou seu gabinete na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para firmar parceria.

“Tenho orgulho em dizer que o vereador Miguel de Paula é um dos nossos grandes parceiros na ALMT, tendo apresentado várias demandas ao nosso gabinete. Dentre estas demandas, está a destinação de recursos financeiros no valor de R$ 100 mil, que será investido no Espaço Jovem, oferecendo mais opções de lazer ao munícipe campoverdense”, publicou o deputado.

Além de ser uma nova opção de lazer para as os jovens de Campo Verde, a nova estrutura beneficiou também o estádio, que passou por uma revitalização para receber os novos eventos culturais.

De acordo com o vereador Miguel de Paula, “a luta pelo Espaço Jovem é antiga”, lembrando que no ano de 2015, ele foi o responsável por uma manifestação na Câmara Municipal relacionado ao tema, afirmando que na época, “nenhuma ação foi adotada”.

“Foi uma das minhas primeiras indicações desde que assumi como vereador na câmara, é uma luta muito antiga e hoje está sendo uma realidade. Esta é uma obra que fará toda a diferença para a família de Campo Verde, sinto muito orgulho deste projeto. Agradeço ao empenho do prefeito Alexandre Lopes e do apoio do deputado estadual João Batista”, disse o vereador.