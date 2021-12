Cuiabá perde para o Palmeiras por 3 a 1 e fica próximo do rebaixamento

Do: MidiaNews

Time de MT fica estacionado nos 43 pontos, ocupando o 15º lugar, próximo da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão

O Palmeiras colocou um time de garotos em campo e se deu bem em seu primeiro jogo após conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores da América.

O time alviverde derrotou o Cuiabá por 3 a 1 na noite desta terça-feira (30), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e, de quebra, apresentou novos valores para o futuro.

Gabriel Silva, Giovani e Gabriel Verón marcaram para os paulistas, enquanto Alan Empereur descontou para o Dourado.

Com nove jogadores do time titular revelados em suas categorias de base, o Palmeiras aproveitou da velocidade de seus atacantes, que é também uma marca do time principal, para abrir vantagem no primeiro tempo.

O resultado levou a equipe aos 62 pontos, assegurando o terceiro lugar do Brasileirão. Enquanto as jovens revelações mostravam sua cara em Cuiabá, o planejamento para o time principal do Palmeiras prevê férias a partir de sábado (4).

Do outro lado, o Cuiabá começa a se complicar na parte de baixo da tabela de classificação. Com o tropeço em casa, o time dirigido por Jorginho fica estacionado nos 43 pontos, ocupando o 15º lugar.

A equipe mato-grossense tem apenas três pontos de vantagem sobre o Bahia, que é o time que abre a zona de rebaixamento.

O próximo jogo do Palmeiras será contra o Athletico-PR, na segunda-feira (6), na Arena da Baixada. Novamente, esse time de garotos deve ser o escalado para o confronto.

Curiosamente, o Cuiabá tem o mesmo adversário pela frente. Como as rodadas finais do Brasileirão estão todas picotadas, o duelo na Arena da Baixada será válido pela 35ª rodada e acontece na sexta-feira (3).

Ficha técnica

Cuiabá

Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel (Lucas Hernandez); Camilo, Rafael Gava (Cabrera) e Pepê (Jonathan Cafu); Max (Felipe Marques), Jenison (Elton) e Clayson. T.: Jorginho

Palmeiras

Vinícius; Michel, Kuscevic e Renan; Gustavo Garcia (Lucas Freitas), Gabriel Menino, Matheus Fernandes e Victor Luís (Vanderlan); Giovani (Kevin), Gabriel Silva e Gabriel Verón. T.: João Martins

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Rafael Gava, Uendel (Cuiabá), Pepê; Gabriel Verón, Gustavo Garcia (Palmeiras)

Cartão vermelho: Gabriel Verón 46’/2ºT (Palmeiras)

Gols: Gabriel Silva, 3’/1ºT, Giovani 29’/1ºT, e Gabriel Verón, 45’/1ºT (Palmeiras); Alan Empereur, 40’/1ºT (Cuiabá)